Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde düzenlenen 'İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı'nda konuştu. İYİ Parti ile ittifak sürecinde gelinen son noktaya ilişkin de kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Görüşmeler devam ediyor. Umarım güzel şeyler olur. Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarıyla sonuçlandırır benimde en büyük arzularımdan birisi bu" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi'nde düzenlenen 'İnsan Haklarında Eşitlik ve Adalet Çalıştayı'na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile çok sayıda milletvekili ve parti meclis üyeleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu, anayasada toplumun belli kesimlerinin özellikle düşük gelirlilerin korunmasına yönelik düzenlemeler yapıldığını belirterek şunları söyledi:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Çalışma herkesin hakkı deniliyor. Herkesin çalışma hakkı varsa bu çalışma hakkını yerine getirecek olan kurumun adı devlettir. Hepimizin ortak kurduğu bir devlet var. Bunun adı sosyal, laik ve hukuk devletidir. Ve bu devlet işsize iş bulmak zorundadır. Bunun alt yapısını oluşturmak zorundadır. Eğer bir devlet çalışma hakkını vatandaşına teslim etmiyorsa çalışabilecek bir ortamı sağlamıyorsa o devlet sosyal devlet olmaktan uzaklaşmış demektir. Bunu en çok sendikaların dile getirmesi lazım. En çok isyan etmesi gereken kurum sendikalardır'' dedi.

'HİÇBİR İŞÇİNİN İŞİNE SON VERMEYECEĞİZ'

CHP'li belediyelerde 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağını hatırlatan Kılıçdaroğlu, ''Yeni kazandığımız CHP'li belediyelerde de 2 bin 200 TL yapacağız. Ama 1 Ocak ve Nisan arasındaki asgari ücret farkını da kendilerine ödeyeceğiz. Hiç bir işçinin işine son vermeyeceğiz. Alın teri ile emek ile uğraşılmaz. O işçi çalışıyorsa ve alın teri döküyorsa başımızın üzerinde yeri vardır'' dedi.