İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kısıklı Mahallesi'nde Cengiz Holding'in arka bahçesinde bomba bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Cengiz Holding'in arka bahçesinde bomba bulundu
12.12.2018 - 22:46 | Son Güncelleme: 12.12.2018 - 22:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kısıklı Mahallesi'nde Cengiz Holding'in arka bahçesinde bomba bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Etiketler : Cengiz Holding,
593162 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593162.aspx
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