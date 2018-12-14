PKK/YPG’li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinde açılan taciz atışları sonrası çıkan çatışmada şehit düşen Topçu Üsteğmen Muhammed Kalu'nun naaşı Hatay Devlet Hastanesi morgundan alındı. Jandarma eşliğinde Hatay Havaalanına getirilen cenaze, uçakla İstanbul'a gönderildi.
Şehidin cenazesi İstanbul’da kılınacak cenaze namazından sonra defnedilecek.
Afrin şehidi İstanbul'a gönderildi
14.12.2018 - 11:31 | Son Güncelleme: 14.12.2018 - 11:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrin bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Topçu Üsteğmen Muhammed Kalu'nun (25) cenazesi, havayoluyla İstanbul’a gönderildi.
PKK/YPG’li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinde açılan taciz atışları sonrası çıkan çatışmada şehit düşen Topçu Üsteğmen Muhammed Kalu'nun naaşı Hatay Devlet Hastanesi morgundan alındı. Jandarma eşliğinde Hatay Havaalanına getirilen cenaze, uçakla İstanbul'a gönderildi.
Etiketler : Afrin,
593408 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593408.aspx
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