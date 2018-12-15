Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, ‘kırmızı çizgilerimiz’ olarak duyurduğu bölgeler için başta ABD olmak üzere muhataplar tarafından verilen sözlerin yerine getirilmemesi üzerine düğmeye bastı. Sınırlarında bir terör devleti kurulmasına asla müsade etmeyeceğini açıklayan Türkiye ‘vururuz’ diyerek daha önceden duyurduğu adımları atmaya başladı.

Önceki akşam saatlerinde Kuzey Irak semalarında çok sayıda savaş uçağı ile harekât düzenleyen TSK, Suriye sınır hattında bulunan Sincar ve Mahmur kasabasının üstünde yer alan Karacak Dağı çevresindeki PKK hedeflerine bomba yağdırdı. Terör örgütü PKK’ya ait yaklaşık 30 hedefte barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların imha edildi. Harekâta 20 savaş uçağı, İHA ve tanker uçakları katıldı.

Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon açıklamasından hemen sonra gerçekleşen bu harekât içinde birçok mesaj barındırıyor. Terör örgütü PKK’nın ikinci bir Kandil hâline getirmek istediği Sincar harita üzerindeki konumu sebebiyle Türkiye açısından stratejik bir öneme sahip.



SİNCAR NEDEN HEDEF?

DEAŞ’ın 3 Ağustos 2014’te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Musul’un Sincar ilçesini ele geçirmesinin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Peşmerge güçlerinin DEAŞ ile mücadelede başarısız kalmasından yararlanan terör örgütü PKK, Ezidilere yardım etme bahanesiyle bölgeye girdi. Ardından Kandil ve Suriye’den takviye edilen teröristleri buraya yerleştirdi. İlçenin konumundan da yararlanarak, Kandil’e alternatif ikinci bir üs oluşturmak için çalışmalara başladı.



Peşmerge güçleri tarafından 14 Kasım 2015’te Sincar’ın DEAŞ’tan tamamen kurtarılmasına rağmen PKK ilçeden geri çekilmek yerine kamplarını genişletip elinde tuttuğu bölgelerde tüneller kazdı. Barzani ve Ezidilerin önde gelen isimlerinin tüm çağrılarına rağmen PKK, Sincar Dağı başta olmak üzere diğer bölgelerde varlıklarını sürdürmeye devam etti. Hatta bölgede zaman zaman Peşmergeyle çatışıyor.

PKK’nın Sincar’dan çıkmak istememesinin sebebi ise bambaşka.



320 BİN KİŞİ GÖÇE ZORLANDI

Irak Suriye sınırına 40, Türkiye’ye ise 100 kilometre mesafede olan Sincar’ın örgüt için güvenli bölge olması PKK’nın burada kalması için bir sebep olarak görülse de gerçek neden çok farklı. Çünkü Sincar ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgal etmesinden sonra hazırlanan anayasanın 140. maddesinde yer verilen ihtilaflı bölgeler arasında. Statüsünün belirlenmesi amacıyla 2007 yılında planlanan referandum yapılamadı. Dolayısıyla bölgede kurulmak istenen terör devletinin bir parçası yapılmak için yoğun çaba harcanıyor. Yaklaşık 3 bin 200 kilometrekarelik bir alana sahip Sincar’da, DEAŞ saldırıları öncesinde 400 bin civarında olan nüfus 85 bine kadar indi. Yani bölge DEAŞ bahanesiyle yerel halktan büyük oranda arındırıldı. Çoğunluğu Ezidi, Müslüman-Kürt ve Araplardan oluşan halkın evlerine dönmelerine izin verilmedi.



Ezidilerin topraklarımıza dönmek istilyoruz taleplerine kulak tıkayan ABD öncülüğündeki Batı, DEAŞ elinde uzun süre esir kalan Nadia Murad’a Nobel Barış Ödülü vererek bölge için çalışıyoruz mesajı ile aldattı. Bütün bunlar olurken PKK ile hareket etmeleri için Ezidiler silah altına alındı. Kabul etmeyenler ise suikastlerle öldürüldü.



TERÖR DEVLETİNİN PARÇASI

Çok yönlü olarak işletilen senaryo ile Sincar Türkiye’nin karşı çıktığı terör devletinin bir parçası olarak hazırlandı. Öyleki Türkiye’nnin geçtiğimiz yıl nisan ayında ve bu ağustosta Sincar ve Karacak bölgesine düzenlediği hava operasyonları ile imha ettiği terör örgütü mensuplarına ABD sahip çıktı. Türkiye’nin PKK karşıtı hava harekatı düzenlemesinin ardından PKK’nın “bize sahip çıkın” feryadı üzerine ABD



Savunma Bakanlığı, bölgede gerilimin düşürülmesi amacıyla görüşmeler yürüttüğünü açıklamak zorunda kaldı.

Türkiye savaş uçakları ile Sincar Dağı ve Mahmur’un da eteklerinde yer aldığı Karacak Dağı’nı vurarak bölgede; DEAŞ bahanesi, 140. madde gerekçesi, zorla göç ettirme gibi ince hesaplarla örgütü bölgeye yerleştiren ve Suriye’yi de içine alacak şekilde sınırlarımızda bir terör devleti kurma hazırlığında olan yapılara “buna müsade etmeyiz” mesajını yeniledi. Tel Rifat’tan “güçlüyüz, buradayız” mesajı vermeye çalışan PKK/YPG terör örgütü militanları da TSK topçularının hedefindeydi.

SANİYE SANİYE İZLEDİLER

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile harekâtı gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekât Merkezinden takip etti. Bakan Akar, harekâtın başarıyla tamamlanması ve uçakların üslerine dönmesinin ardından faaliyete katılanları kutladığı öğrenildi. Son derece memnuniyet verici, başarılı bir operasyonun daha gerçekleştirildiğini belirten Akar “Evlatlarımıza başarılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu görev bitti. Bundan sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yapmak suretiyle hazır olacağız” diye konuştu.

MİLLİ ORDU OPERASYONDA

Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı sırasında desteklediği El-Bab bölgesi Afrin’in terör örgütlerinden temizlenmesinde büyük rol oynayan Suriyeli muhaliflerden oluşan Millî Ordu, Fırat’ın doğusuna yönelik Türkiye operasyonunda da büyük rol üstlenecek. Son derece eğitimli ve donanımlı olan askerlerden oluşan Millî Ordu; 3 kolordu, 9 bölük ve 30’dan fazla tugaydan oluşuyor. Semerkand Tugayı, Sultan Süleyman Şah, Sultan Murat Tugayı, 5. Alay, Ceyş El Şarkiyye, Feylak uş Şam, Sultan Mehmed Fatih, Ahrar eş-Şarkiyye, Hamza Tümeni’nin de aralarında olduğu 29 farklı ÖSO gücünün yer aldığı Suriye Millî Ordusu 100 binin üzerinde insan gücüne sahip. Millî Ordu Türkiye’nin başlatacağı operasyona ilk etapta 15 bin kişiyle destek verecek.

HAREKAT FIRAT'IN DOĞUSUYLA BAĞLANTILI

Selçuk Böke ANKARA

Güvenlik uzmanları Sincar’ın Irak ve Suriye arasındaki stratejik konumuna işaret ederek, harekâtın Fırat’ın doğusuna yönelik planlan askerî harekâtla bağlantılı olduğu değerlendirmesini yaptı. PKK’nın Irak’tan Suriye’nin kuzeyine mühimmat ve terörist geçiş noktası olarak kullandığı bilinen Sincar bölgesine icra edilen hava harekâtının amacının Irak tarafından gelmesi beklenen desteği kesmek olduğu belirtildi. Gazetemize değerlendirmelerde bulunan güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, Karacak Dağı’nın Musul-Kerkük yolu üzerinde olduğu ve başta Mahmur olmak üzere bölgeye tamamıyla hâkim, stratejik bir konumda olduğunu söyledi. Abdullah Ağar şu değerlendirmeyi yaptı: Karacak Dağı’nın özelli şu; Mahmur’un hâkimde olan bir yer. Geçmişte birkaç defa gitme fırsatım olmuştu. Bölge coğrafyasından çok stratejik bir arazi kesimi. PKK burada yuvalanmış durumda ve buradan Suriye’deki varlığını desteklediği, hem insan kaynağı açısında hem silah, teçhizat ve mühimmat açısından çok kritik bir yer. Bir diğer tarafıyla da çok önemli bir ikmal güzergâhı ve bağlantı yolu.