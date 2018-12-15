Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yetersiz ekonomi politikalarından şikayetçi olan olan Sarı Yelekliler bugün 5’inci kez yeniden sokaklara indi. Sabah saatlerinde gösterilere katılanlar arasında 37 kişinin gözaltına alındığı bilinirken ilerleyen saatlerde bu sayının 72’ye yükseldiği öğrenildi.



Önceki haftalarda yoğun katılımla gerçekleşen eylemlerin bu hafta daha sakin geçtiği kaydedildi. Protestolarda 69 bin polisin görev aldığı bildirildi. Paris’te eylemciler ve güvenlik güçleri arasında yer yer gerginlikler olsa da eylemin şiddetinin geçmişe oranla azaldığı gözlendi.