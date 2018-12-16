Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli’deki toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti. Türkiye’nin yükselişinin herkes tarafından görülüp kabul edildiğini belirten Erdoğan “Sadece ana muhalefet partisi bu gerçeklere kör, sağır ve lal. Geçmişteki 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart için de tek bir projeleri var, o da AK Parti’ye ve Tayyip Erdoğan’a saldırmak, iftira atmak, çamur atmak. Bunun için terör örgütleriyle iş birliği yapmaktan darbe çığırtkanlığına, ülkede kaos çıkartma çağrısından Türkiye’yi dünyaya şikayet etmeye kadar her türlü rezilliği sergilemekten geri durmuyorlar” dedi.

O ÇUKURLAR MEZARLARI OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar ve Karaçok’a yapılan operasyona dikkat çekerek, şöyle devam etti: Uçaklarımız, PKK teröristlerine oraları mezar yaptı. Unutma Bay Kemal o kol kola gezdiğin terör örgütlerinin mensupları var ya onların açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz mezar. Sen kimlerin yanında yer alacağını hâlâ öğrenemedin. Nerede bir sıkıntı varsa orada biz olacağız. Çıkmışlar Parlamento’da bize akıl veriyorlar ‘arkadaşlarımızı vurdular’ diye. Sizin arkadaşlarınız değil mi vatandaşları birbirine kırdıran. Kürt kardeşlerimi sokağa dökenler bunlar değil miydi? Bir tanesi içeride yatıyor çıkması lazım diyorlar. Adaletin gereği neyse onun bedelini ödeyecek. Vesayetten ve FETÖ’den arındırdığımız yargı teşkilatımızın itibarının her geçen gün daha da yükseldiğini görüyoruz. CHP’nin başındaki zat burada da aynı şeyi yapıyor terör örgütleri ile birlikte oluyor. Bütün bunlar karşısında biz terör örgütleriyle mücadelemizi Gabar’da, Cudi’de hiç aralık vermeksizin devam ettiriyoruz ve ettireceğiz.

HERKES DERSİNİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Fransa’yı ateşe atan “Sarı Yelekliler” eylemi sonrası Türkiye’de sokağa çıkma çağrısı yapanlara çok sert tepki gösterdi. Erdoğan şunları kaydetti: Nerede Türkiye’ye karşı bir girişim varsa CHP orada. Milli çıkarlarımıza yönelik sabotaj varsa CHP orada. Fransa’da ‘Sarı Yelekliler’ var CHP orada. Gezi olaylarında Bay Kemal orada. Şimdi yine bunların hazırlığı içindeler. Boşuna bekliyorsunuz. Bu yollara tevessül ettiğinizde bedelini çok ağır ödetiriz. Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir. Ahlaksıza bak. Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir. Sen ne yapıyorsun, burası Paris mi? Gezi olaylarında, 15 Temmuz’da zaten herkes dersini aldı. Bu tür olaylara girişenler bunun bedelini ağır öderler.’