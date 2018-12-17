Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

HDP’li Tulay Hatımoğulları Oruç’un Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesi ve Ebru Günay ile ilgili sözleri üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz terörü destekleyenlerden hesap sormaya devam edeceğiz” dedi. Bakan Soylu şunları söyledi:

Aysel Tuğluk’la ilgili cenazesinde ben bizatihi buradan bir provokasyon çıkmasın diye valimi alarak oradaki mezarlığa gidip Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla defnedilene kadar meseleye nezaret eden bir anlayışı ortaya koydum. Ama terörist olarak öldürdüğümüzün cenazelerine HDP’li milletvekillerini göndermediğimiz doğrudur. Ne yaparsanız yapın göndermeyiz, engelleriz. İsmini bahsettiğiniz milletvekili parmak sallayarak beni tehdit etti. ‘Ne olacağını göreceksiniz’ dedi. Hiç umurumuzda değil. PKK terör örgütü tehdit etsin, siz tehdit edin, vız gelir tırıs gider.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın HDP’yi savunan sözlerine de cevap veren Soylu “Sizin de beraber olduğunuz, aynı sivil toplum örgütü çatısı altındaki 2-3 tane sivil toplum örgütüne DHKP-C çökmeye çalıştı, yine biz müdahale ettik. O sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, başta KESK olmak üzere DHKP-C sabahtan akşama kadar onların resimlerini ve isimlerini afişe ederek onlara ölüm çağrıları yapıyor. CHP’den de talebimiz; terör örgütü ile arasına mesafe koyması” dedi.