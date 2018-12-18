Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Ankara’da yaşanan tren kazasının sebepleri bir bir gün yüzüne çıkıyor. Treninin, gidiş yolu olarak kendisine tahsis edilen Hat 1’den gitmesi gerekirken geliş yolu olan Hat 2’ye girdi. Bu yüzden 6 kilometre sonra Marşandiz durağının bulunduğu noktada yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotifi ile kafa kafaya çarpıştı. Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın sinyalizasyon sistemlerine ilişkin açıklamaların kasten çarpıtıldığı ve Bakan’ın cümlelerinde yanlışlık olmadığı dile getirildi. Sinyalizasyon olmadan dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tren işletmeciliği yapıldığını vurgulayan kaynaklar “Bakan ‘Sinyalizasyon, demir yolu işletmeciliği için olmazsa olmaz değildir’ derken sebep olarak sinyalizasyon sisteminin gösterilmesi doğru değildir anlamında söylemiştir. Fakat bu cümle ‘Sinyalizasyon sisteminin olmasına gerek yok’ olarak yanlış aksettirildi” ifadelerini kullandı. Turhan’ın çarpıtılan ‘Bu soru doğru değildir’ ifadesini de yorumlayan kaynaklar, “Bakan zaten ‘Kaza sinyalizasyon hatasından kaynaklandı mı’ sorusuna o cevabı vermemiş. ‘Kaza yapan trende sinyalizasyon sistemi var mı’ sorusuna ‘Doğru soru değil’ cevabını vermiş. Çünkü ‘Sinyalizasyon sistemleri trende değil demir yolu hattında olur’” ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının birçok strateji ve planında tüm hatları elektrikli ve sinyalizasyonlu hâle getirmenin hedef olarak yer aldığı biliniyor. Türkiye’de tren trafiği Trafiğin Merkezden İdaresi (TMİ) veya sinyalizasyonlu olarak iki şekilde yönetiliyor. 12 bin 740 kilometrelik demiryolu ağının yüzde 55’inde trafiğin idaresi (TMİ) ile sağlanırken yüzde 45’inde ise sinyalizasyon kullanılıyor. Demir yolu kapasitesini artırmak ve daha faal kullanımının sağlanması için teknoloji ağırlıklı sinyal sistemine geçiş çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 5 bin 746 kilometrelik hattın sinyalli hâle getirildiği ifade ediliyor.