Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mogadişu’da bu sabah bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçak saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.