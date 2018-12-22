Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mogadişu’da bu sabah bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçak saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki terör saldırısını kınadı
22.12.2018 - 18:01 | Son Güncelleme: 22.12.2018 - 18:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu’daki terör saldırısını kınadı.
Etiketler : Dışişleri Bakanlığı,Mogadişu,
594752 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594752.aspx
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