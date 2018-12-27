İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının devam etmesi ve aşırı buzlanma ve don olayı beklendiğinden ilimiz genelinde yarın (28.12.2018) eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi. Kentte sabah başlayan kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra il genelinde tüm okullarda eğitim ve öğretime ara verilmişti.
Elazığ'da okullar yarın da tatil edildi
27.12.2018 - 17:56 | Son Güncelleme: 27.12.2018 - 17:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle okullar Cuma günü de tatil edildi.
Etiketler : elazığ,okullar tatil,haberler,
595493 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/595493.aspx
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