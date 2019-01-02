Çeşitli birliklerden gönderilen, mühimmat, jeneratör ve yakıt tankı yüklü kamyonlardan oluşan askeri konvoy, şehir merkezinden geçerek Mardin  istikametine ilerledi. Konvoyun geçişi sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.