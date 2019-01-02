Çeşitli birliklerden gönderilen, mühimmat, jeneratör ve yakıt tankı yüklü kamyonlardan oluşan askeri konvoy, şehir merkezinden geçerek Mardin istikametine ilerledi. Konvoyun geçişi sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
Suriye sınırına askeri sevkiyat!
02.01.2019 - 17:07 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 17:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı.
Etiketler : Suriye sınırı,
596318 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/596318.aspx
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