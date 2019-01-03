Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

İddianamede, örgütün TPAO’daki faaliyetleri de yer aldı. Ömer K. ifadesinde, TPAO’nun AB projesi olan enerji dağıtım üzerine bir çalışma yapması gerektiğini ifade ederek, kendisini bu çalışmaya daire başkan yardımcısının dâhil ettiğini söyledi.

KHK ile kapatılan Anadolu Çalışanlar Derneği (ANÇADER) ile ortak çalışmaya başlandığını ifade eden Ömer K “Başkent doğalgazın karşısında bir yerde toplanıyorduk. AB projesi adı altında örgütsel toplantılar yapıyorduk” dedi. İddianamede örgüt içerisinde “imam” konumunda olduğu aktarılan Ömer K.’nın FETÖ’nün tepe yöneticilerinden ve molla yapılanmasında yer alan firari Reşit Haylamaz ile telefon görüşmesi bulunduğu belirtildi. Ömer K.’ya “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla hapis cezası talep edildi.