Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğle saatlerinde Gaziantep üzerinden gelen ve içerisinde SAT Komandoları ile mühimmat bulunan askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında Kilis’e ulaştı. Buradan devam eden askeri araçlar, Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye’ye geçerek Münbiç bölgesine hareket etti.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü konuşmasında "Biz teröristlere kapılarımızı kapattık teröristleri bu ülkede asla barındırmayacağız.O açtıkları çukurlarda ülkemizde nasıl onları o çukurlara gömdüysek sınırlarımız dışında da onları yine aynı şekilde o çukurlara gömeriz.Şimdi sırada Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör unsurları ile daha aşağılarda yuvalanan DEAŞ artıkları bulunuyor." açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan'ın sözleri sonrası SAT Komandolarının sınırda görüntülenmesi dikkat çekti.