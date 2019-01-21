Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapatılan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni eski CHP Milletvekili Eren Erdem’in yeninden tutuklanmasına avukatları tarafından üst mahkemeye yapılan itiraz karara bağlandı. İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Eren Erdem’in tutuksuz yargılanması yönündeki itirazı reddetti. Erdem hakkında verilen tutuklama kararının yerinde olduğunu hükmeden mahkeme, isnat edilen suçun cezasının alt ve üst sınırı, tutuklulukta kaldığı süre ve kuvvetli suç şüphesini dikkate alarak Erdem’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Eren Erdem'in 7 Ocak'ta görülen duruşmada, tahliyesine karar verilmişti. Tahliye kararının ardından aynı gün duruşma savcılığınca itirazda bulunulması üzerine üst mahkemece Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Erdem, 8 Ocak'ta jandarmalar eşliğinde çıkarıldığı İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklanmıştı.