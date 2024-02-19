6 ilde 'Kafes-43' operasyonu! Interpol'ün aradığı 23 şüpheli yakalandı

6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-43' operasyonlarıyla 12 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten, yeşil bülten ve difüzyon mesajı ile arama kaydı bulunan 23 şüpheli yakalandı.

Organize suç örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve zehir tacirleriyle mücadeleye hız kesmeden devam eden Emniyet güçleri, bu kez Interpol tarafından aranan isimlere darbe vurdu. 'Kafes-43' operasyonlarının detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

"HEPSİNİ TEK TEK KAFESİN İÇİNE KOYACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-43' operasyonlarıyla 12 ülke tarafından haklarında Interpol'ün kırmızı bülten, yeşil bülten ve difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) ile arama kaydı bulunan 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

"Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız" diyen Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"23 KİŞİNİN TAMAMI YAKALANDI"

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Interpol Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonucu İl Emniyet Müdürlüklerimizce, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Van olmak üzere 6 ilde;

Almanya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kore, Irak, İran, İsviçre, Kazakistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 12 ülke tarafından haklarında Interpol’ün Kırmızı Bülteni, Yeşil Bülteni ve Difüzyon Mesajı (Acil Yakalama Mesajı) arama kaydı olan 23 şahsa yönelik 'Kafes-43' operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; adam öldürme, terör suçları, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kara para aklama, suç örgütlerine üye olma, uyuşturucu, kaçakçılık suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edildi.

İnterpol tarafından aranan ve emniyetimizin yaptığı titiz incelemelerden sonra ülkemizde olduğu belirlenen 23 kişinin tamamı yakalandı. Emniyet güçlerimiz taramalarına devam ediyor.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."