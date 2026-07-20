6 Şubat depremlerinde Hatay’da bulunduğunu belirten AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta “İlk günlerde hem Haluk Levent'i hem de Oğuzhan Bey'i bir sefer gördüm. Bir fotoğraf çektirdiler ve gittiler. Sahada bir sefer bile karşılaşmadım, hiç görmedim” dedi. Usta, yaptığı ziyaretleri de hatırlatarak “Evet, bu bana AHBAP’tan geldi' diyeni görmedim ve duymadım” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Türkiye Basın Federasyonu'nda (TÜBAF) basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin soruları cevaplayan Usta, şarkıcı Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği’ne yönelik soruşturma hakkında da konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta

“SAHADA HİÇ GÖRMEDİM”

Usta "AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin şöyle konuştu:

Deprem döneminde Hatay'daydım. İlk günlerde hem Haluk Levent'i hem de Oğuzhan Bey'i bir sefer gördüm. O da yaptığımız koordinasyon toplantısının sonuna doğru geldiler. Bir fotoğraf çektirdiler ve gittiler. Ben 1 ay sürekli kaldım, sonra tekrar gittim. Sahada bir sefer bile karşılaşmadım, hiç görmedim. Maalesef o dönem insanların güven duygusunu kendi üzerlerine çekerek devlete ve devletin resmi kurumlarına olan güveni yıkma çabasıydı bu. Başardılar mı? Başardılar açıkçası.

6 Şubat’ta Hatay’da olan AK Parti Grup Başkanvekili açıkladı: Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’u sahada hiç görmedim

“BU AHBAP’TAN GELDİ DİYENİ DUYMADIM”

Usta “O dönem insanlar gittiler, onlara hangi akla hizmetse para verdi, yatırdı. Ben o kadar konteyner kent gezdim, o kadar ev ziyareti yaptım. Bir çöp dahi, 'Evet, bu bana AHBAP’tan geldi' diyeni görmedim ve duymadım” dedi.

Öte yandan Usta, yasa dışı bahis ve kumarla ilgili yasal bir düzenleme yapıldığını da belirtti. Usta "Yasal düzenlemeye ihtiyaç var ama dediğim gibi çalışıyoruz. Burada en büyük risk şu, 'Yasal bahsi kısıtladığınızda herkesi yasa dışına mı sevk edeceksiniz?' Böyle bir çekince de var" dedi.

6 Şubat’ta Hatay’da olan AK Parti Grup Başkanvekili açıkladı: Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’u sahada hiç görmedim

Usta’nın açıklamalarında öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle;

"Yalnızca CHP'li belediyelere operasyon yapıldığı, AK Partili belediyelere dokunulmadığı" iddiaları

AK Partili belediyelere de soruşturmalar, incelemeler geliyor. Bunlar tamamen CHP'nin kendini kurtarma operasyonları maalesef. Yahu belediyelerinde sorun yoksa, hırsızlık yoksa, yolsuzluk yoksa, hiçbir şey yoksa ortada, nasıl gidip operasyon yapılıyor?

Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Bunları yapmak hepimizin sorumluluğu, geç bile kaldığımızı düşünüyorum açıkçası. Daha önceden bu tedbirler, bu cezai düzenlemeler hayata geçirilseydi belki bir çocuğumuzun, belki farklı çocuklarımızın ölmesini veya yaralanmasını engelleyebilirdik diye düşünüyorum. İnşallah iyi olur, hayır olur. Tek bir yasayla, tek bir kanunla bitmez tabii ki. Bu gelişen bir süreç. Takip edeceğiz."

Yasa teklifinin genel çerçevesi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanımızla yaptığımız daha önceki toplantılarda, kendi aramızda yaptığımız istişarelerde devlete karşı işlenmiş birtakım suçlar, evet devlet affedebilir ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin orada kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. Kişinin hukuku ve kişinin hakkı devreye giriyor. O yüzden bir genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil. Bunun daha çok 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yürütülen, PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin, bunların hepsinin tamamen bitirilmesiyle alakalı bir kapsam olacağını söyleyebilirim sadece.

Usta, düzenlemede KHK'lilerle ilgili bir çalışma olmadığını bildirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un "Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'teki siyasi parti gruplarını ziyaret edeceği" iddiası

Bu ziyaretlerde ne çıkacak, ona göre karar verilecektir diye düşünüyorum. Taslak görebiliriz dersem yanlış olur. Bunun sonucunu tamamen ziyaretlerin neticesinde hep birlikte göreceğiz. Ben olumlu geçeceğini düşünüyorum çünkü herkesin bu konuda açıkçası net olmak gibi bir niyeti, tavrı da var.

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