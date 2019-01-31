Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Meclis iç tüzüğüne göre, Yıldırım 18 Şubat’ta istifa ederse on gün içinde yeni başkan seçilmesi gerekiyor. Yıldırım, belediye başkanı aday listelerinin YSK’ya verileceği 19 Şubat’ı işaret edip, bu tarihten bir gün önce istifa edeceğini açıklamıştı. Bu durumda Yıldırım, TBMM Başkanlığından 18 Şubat’ta istifa ederse, Meclis iç tüzüğüne göre 23 Şubat’ta kadar yeni aday başvurularının alınması, bu tarihten sonraki beş gün içinde de seçimin yapılması gerekiyor. AK Parti Grup Yönetimi’nin hazırladığı taslak takvime göre yeni başkanlık seçiminin 25 veya 26 Şubat’ta yapılması planlanıyor. AK Parti kaynakları, aday başvuruları ile ilgili sürecin tamamlanması ile birlikte seçimlerin tek günde yapılmasını planladıklarını dile getiriyor. İç tüzüğe göre başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400) ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (301) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada en fazla oy alan aday başkan seçilecek. AK Parti’nin göstereceği Meclis Başkanı adayına MHP’nin de destek vermesi ile seçimlerin üçüncü turda tamamlanması bekleniyor. Yıldırım’ın istifa etmesinden sonra yenisi seçilinceye kadar başkanlık görevini en yaşlı Başkanlık Divanı Üyesi olarak MHP’li Celâl Adan yürütecek.

AK Parti kulislerinde Yıldırım’dan boşalacak Meclis Başkanlığı koltuğu için en güçlü aday olarak grup başkanı Naci Bostancı gösteriliyor. Bostancı’nın yanı sıra, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve eski bakanlar İsmet Yılmaz ile Nabi Avcı’nın da ismi geçiyor.