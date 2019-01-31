Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan tarafından Türkiye'ye iade edildikten sonra Ankara'ya getirilen İbrahim E., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. FETÖ'nün Azerbaycan sorumlularından olduğu belirtilen İbrahim E., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’ya ifade verdi. Daha sonra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İbrahim E., tutuklandı.