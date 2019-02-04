2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için ilk ders zili bugün çaldı. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle öğrenciler öğrenim gördükleri okullarının yolunu tuttu. Okul servislerinin yola çıkmasıyla birlikte İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Öte yandan bazı öğrenciler metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına akın etti. Oluşan trafik yoğunluğu havadan drone ile görüntülendi.
Yarıyıl tatili bitti, trafik yoğunluğu arttı
04.02.2019 - 08:33 | Son Güncelleme: 04.02.2019 - 08:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
Etiketler : istanbul,trafik,trafik yoğunluğu,
602265 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/602265.aspx
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