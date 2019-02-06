Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 7 katlı, 14 daireli bina çöktü. Çökmenin ardından hemen olay yerine itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alanda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kurtarma çalışmalarına eğitimli köpekler de katıldı. Enkaz alanında yardım bekleyenlerin seslerini duyurabilmesi için bina çevresinde toplanan kalabalık, sessiz olmaları konusunda uyarılıyor. Öte yandan, binanın enkazı havadan görüntülendi. Görüntülerde alandaki enkaz gözler önüne serilirken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.