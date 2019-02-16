Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinde aralıklı kar yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 6, Van ve Muş'ta 4, Hakkari'de 3 derece olarak ölçüldü. Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 1, sıfırın altında olmak üzere Hakkari, Muş ve Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor. Van Gölü'nde ise hava parçalı çok bulutlu olacak, rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde meydana gelebilecek çığa karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.