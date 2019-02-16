Ayrıntılar geliyor...
Bakan Akar ABD'li yetkililerle görüştü
16.02.2019 - 20:02 | Son Güncelleme: 16.02.2019 - 20:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve ABD'li bazı senatörlere ayrı ayrı görüştü. Milli Savunma Bakanı Akar, "Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgede, terör örgütü YPG olmamalı ve bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Akar,ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan,
605150 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/605150.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER