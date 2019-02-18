Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkâri - Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 15 kişi kapasiteli 80 plaka sayılı bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Minibüsten 23 Afganistan ve 15 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 38 göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan M.S.E. isimli şüpheli yakalandı. Minibüs içerisinde yapılan detaylı aramada ise 3 adet sırt çantası içerisine zulalanmış 3 paket halinde toplam 11 kilo 378 gram toz esrar maddesi de ele geçirildi.

M.S.E. isimli zanlı gözaltına alınırken, göçmen kaçağı şahısların ise gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.