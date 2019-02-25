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Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, gıda fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin açıklamalar yaptı
25.02.2019 - 11:09 | Son Güncelleme: 25.02.2019 - 11:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, son dönemde gıda fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin, "Başlattığımız süreçler var, bazıları sonuçlandı bazıları devam ediyor. Takvim itibariyle henüz açıklayamadıklarımız var" dedi.
Etiketler : Rekabet Kurumu,Başkan Ömer Torlak,gıda fiyatları,
606955 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/606955.aspx
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