Milli Savunma Bakanlığı tarafından, bedelli askerlik kapsamında 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı.
Bedelli askerlikte 16. ve 19. celplerin sevk tarihleri değişti
01.03.2019 - 12:04 | Son Güncelleme: 01.03.2019 - 12:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB tarafından, bedelli askerlik kapsamında 16'ncı ve 19'uncu dönemlerde eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığı açıklandı.
Etiketler : MSB,bedelli askerlik,TSK,
607855 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/607855.aspx
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