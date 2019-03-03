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Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar
03.03.2019 - 21:27 | Son Güncelleme: 03.03.2019 - 21:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir vilayette HDP kendi partileri içinde açlık grevi yapacaklarmış. Emniyet güçlerimize yarım saat içerisinde alın oradan dedim. Demin telefon geldi aldılar, öyle bir şey söz konusu değil" dedi.
Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,HDP,
608247 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/608247.aspx
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