Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'de yatırım yapılacaksa bu, güvenliğe, huzura ve insanların kafasının rahat olmasına bağlıdır. Uluslararası doğrudan yatırımcı gelecekse bunun temeli Türkiye'de kendini güvende hissetmesidir" dedi.



"TÜRKİYE'YE 4,5 YILI ZEHİR ZİNDAN EDERLER"

Bakan Soylu, "31 Mart'ta zayıf çıkarsak, HDP'nin de PKK'nın talimatlarının da bulunduğu ittifak, Türkiye'ye 4,5 yılı zehir zindan eder. 24 Haziran'da HDP'yi Meclis'e taşıyan CHP'dir ve Kılıçdaroğlu'dur. Bunun sorumluluğu bu dünyada da öteki dünyada da onlardadır." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Bizim yaptığımız tespitlerde, Millet İttifakı'na HDP her yönüyle destek veriyor." diye konuştu.

Bakan Soylu, "94 belediye başkanı teröre karıştığı için alındı. Teröre karışmayan 2-3 belediye başkanı var, onları almadık mesela, müdahale etmedik. Onları dışladılar zaten. HDP, zillet ittifakı içerisindeki bütün partilere 299 aday, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi vermiş" ifadelerini kullandı.



"BİRİLERİ TÜRKİYE'DE BEKA PROBLEMİ YOK DİYOR"

İçişleri Bakanı Soylu, "Birileri 'Türkiye'de beka problemi yok' diyor. 15 Temmuz'dan bir gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu ? 6-7 Ekim olaylarından üç gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu?" dedi.

"KAYYUM MEMNUNİYETİ94 YERDE YÜZDE 65'İN ÜZERİNDE"

Kayyum memnuniyetinin 94 yerde yüzde 65'in üzerinde olduğunu belirten Soylu, "Normal belediyelerde bu kadar büyük memnuniyet yoktur." şeklide konuştu.

"Görevden alma bir tedbirdir"

İçişleri Bakanı Soylu, "Görevden alma bir tedbirdir, iş işten geçmeden müdahale etmek demektir. O İçişleri Bakanlığının hakkıdır. Devlet, yasalar, kanunlar İçişleri Bakanlığına böyle bir hak vermiş, bizatihi bakanın kendisine böyle bir hak vermiştir." diye konuştu.



"İÇERİ ATILAN ADAMIN HERHALDE BELEDİYEYİ YÖNETECEK HALİ YOK"

Terörle iltisaklı belediye başkanlarına değine Soylu, şunları kaydetti:

"Bir terör örgütüne yardım ve yataklık yaptı dedikten sonra zaten hukuken görevden alınacaktır ve gereği de yerine getirilecektir. İçeri atılan adamın herhalde belediyeyi yönetecek hali yok."

Soylu, "Dağa götürülenler kimin çocukları? Tüm bu günahların tamamını CHP ve zillet ittifakı kendi üzerine alıyor, taşıyıcı annelik yapıyor." ifadesini kullandı.

"BU, PKK'YA TÜNEL AÇMAK DEMEK"

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle konuştu:

"(HDP) Beraber icraya gelmek istiyorlar. Dün Cizre Belediyesinde, Sur Belediyesinde, bugün Erciş Belediyesinde yaşadığımızı İzmir'den Buca'ya kadar kim ne kazanacaksa, İstanbul'dan, hangi belediye kazanacaksa, Ankara'ya kadar bütün belediyelerde artık PKK'nın bir temsilcisi, Kandil'den haber götüreni ve irade ortaya koyanı olacak. Bu, PKK'ya bir tünel açmak demektir. O zaman biz bu terörle mücadeleyi niçin yapıyoruz? Bu soruyu kendimize sorarız."

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAKİ ASAYİŞ ORANLARI BÜYÜK ÖLÇÜDE DÜZELDİ"

Bakan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'ya öyle bir el uzatıldı ki kayyum vesilesiyle, hem terörün şah damarı kesildi hem de oranın imar ve inşaası önemli ölçüde gerçekleştirildi. Doğu ve Güneydoğu'daki asayiş olaylarımız önemli oranda azaldı." dedi.



"İRAN'LA PKK'YA YÖNELİK OPERASYON YAPACAĞIZ"

Soylu, İran'la PKK'ya yönelik birlikte operasyon yapacaklarını bildirdi.

"GELECEKTE CHP'LİLER KILIÇDROĞLU DÖNEMİNDEN BAHSETMEYECEKLER"

İçişleri Bakanı Soylu, "CHP, bundan sonraki yıllarda, Kılıçdaroğlu'nun yönettiği ve PKK ile ilintisinin en üst noktaya çıktığı bu dönemi, kendi tarihleri içerisinde bir kara dönem olarak nitelendirecektir. Gelecekte CHP'liler Kılıçdaroğlu döneminden bahsetmeyecekler, 'Bu bizim için ayıplı bir dönem' diyecekler." diye konuştu.

"ŞU ANDA 700'ÜN ALTINDA TERÖRİST VAR"

Şu anda yurt içinde 700'ün altında terörist olduğunu ifade eden Soylu, "İçeri giriş de çok az. Ocak'tan bu yana 12 kişi girmiş. Sınırlarda ciddi tedbirler alınıyor." dedi.