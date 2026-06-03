Türkiye’nin kültürel mirasına yönelik rağbet Kurban Bayramı tatilinde dikkat çekici seviyelere ulaştı.

MURAT ÖZTEKİN - Bayramda Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinde 1 milyon 514 bin 211 ziyaretçi ağırlandı.

İLK SIRADA EFES VAR

Söz konusu zaman zarfında en fazla ziyaretçi ağırlayan ören yeri 119 bin 143 ziyaretçiyle İzmir’deki Efes oldu. Efes’i 113 bin 34 ziyaretçiyle Denizli Hierapolis (Pamukkale) ve 65 bin 446 ziyaretçiyle Şanlıurfa’daki Göbeklitepe ören yerleri takip etti. Zelve-Paşabağlar ve Zeugma Mozaik Müzesi de en çok tercih edilen kültür durakları arasında yer aldı.

Açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Müzelerimizde ve ören yerlerimizde hayata geçirdiğimiz restorasyon çalışmaları, ziyaretçi odaklı uygulamalar ve yeni müzecilik anlayışımız kültür rotalarımıza olan ilgiyi her geçen gün daha da artırıyor. Kültürel mirasımıza gösterdikleri yoğun ilgi için tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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