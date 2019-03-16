Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
"Irak kuzeyi, Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
BAŞA DÖN
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
"Irak kuzeyi, Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
Etiketler : Kuzey Irak,MSB,