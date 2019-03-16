Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Irak kuzeyi, Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."