Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan, 47 günlük ayrılığın ardından tekrar Antalya'nın misafiri olduğunu dile getirerek, Antalyalılara "Unutmayın; Uzaktır yolumuz, pastır, gümandır, kolum zencir sıkmış halim yamandır. Bizim çektiğimiz ikrar imandır. Açılın kapılar dosta gidelim." sözleriyle seslendi.

Bugün bir kez daha "dosta" geldiklerini ifade eden Erdoğan, "Vefanız, dayanışmanız, meydanlara sığmayan şu aşkınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençler, yazmaz olsun kara yazı yazanlar, yer bulmasın aramızı bozanlar, diyorum. Evelallah Antalya böyle coştukça, Antalya böyle gürledikçe, Antalya böyle iradesine, ülkesine, şehrine sahip çıktıkça kimse bizim aramıza giremez. Antalyalı kardeşlerim görenleri kıskandıran şu sevdayla bizi bağrına bastıkça Allah'ın izniyle kimse bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Antalya dik durdukça, sağlam durdukça hiçbir Haçlı bozuntusu Türkiye'nin yükselişinin önüne geçemez. Şimdi sizlere soruyorum ama öyle bir cevap verin ki sesiniz ta Suriye'nin kuzeyinden duyulsun. Öyle bir haykırın ki kendini bilmez Haçlı artıklarının yürekleri titresin. Öyle bir ses verin ki 565 yıldır İstanbul'un fethini içine sindiremeyen Bizans heveslilerinin akılları başlarına gelsin. Öyle bir gürleyin ki birliğimize, dirliğimize, bağımsızlığımıza saldıran teröristlerin kabusu olsun. Öyle bir seslenin ki Pensilvanya'daki hainin, Kandil'deki katillerin dizlerinin bağı çözülsün."

"Sevdası vatan olmayan bizi anlayamaz"

Alandakilerin "Dik dur eğilme Antalya seninle" sloganları üzerine de Erdoğan, "Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz, başka hiçbir yerde değil." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgi sözde değil, özdedir. Sevgi dilde değil gönüldedir, kalptedir. Cananı millet olmayan, sevdası vatan olmayan bizi anlayamaz. Gönül gözü kapalı olanlar bizim şu muhabbetimizin sırrına eremez. Ankara'ya sıkışıp kalanlar bizim sadece son 5 yılda 10 kez Antalya'yı ziyaret etmemizi kavrayamaz. Çıkarlarına tapanlar, menfaatlerine kul köle olanlar, 3-5 oy için bölücülere taşeronluk yapanlar bizim mücadelemizi asla idrak edemez." diye konuştu. 40 yıldır "aşkınan çalışan yorulmaz" diyerek ülkeye, millete hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"17 yıldır 'gönülden yaparsan gönüller kazanırsın' inancıyla vatanımıza olan minnet borcumuzu, 82 milyona olan vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Girdiğimiz 14 seçimde bize görev veren, bize yetki veren, bize sorumluluk yükleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. Biz muhalefet gibi laf değil eser üretiyoruz. Biz CHP'nin başındaki zat gibi iftira değil, hizmet üretiyoruz. Size olan sevgimizi projelerimizle yatırımlarımızla Antalya'ya kazandırdığımız eserlerimizle ispat ediyoruz. Muhalefetin başındaki adam, işi gücü yalan, sabah yalan akşam yalan. Ne oldu, açmış eline kağıtları 'Man Adası, Man Adası' davayı açtım, kazandım. 2,5 milyon şimdi yargıda. Oradan geldiği zaman ben bu 2,5 milyonu ne yapacağım, Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. Hayırlı bir yere gitsin değil mi? Çünkü anlamaz bundan Bay Kemal. Bunlarla da kalmayacağız. Biraz sonra ekranda bazı şeyler göstereceğim size. Bu adamın ne denli yalan ve müfteri olduğunu bizzat ispat etmem lazım. Çünkü CHP'ye gönül veren kardeşlerime ne olur bunu anlatın. Bak 14 günümüz kaldı. CHP'ye oyunu veriyor ama bazı gerçekleri bilemeyebilir. Onlar da bizim kardeşlerimiz, dostlarımız. Anlatalım, gerçekleri bilsinler."