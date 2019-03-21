Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burdur Yeni Sanayi Sitesi'nde Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleriyle bir araya gelen Kurtulmuş, Türkiye'de Burdur'un meselelerini en iyi bilen ve en yakından takip eden siyasetçilerden olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Burdur'da adayları Deniz Kurt'un belediye başkanı olmasıyla birlikte kentin daha ileriye gitmesi için bütün güçleriyle çalışacaklarını dile getirdi.

Teşkilatın Burdur halkı ile bütünleşerek seçim kampanyasında büyük bir mesafe aldıklarını belirten Kurtulmuş, kentin çağ atlamasını sağlayacak önemli projeleri olduğunu ifade etti. Burdur'daki mevcut belediye başkanının vaat ettiği 40 projeden sadece 6'sını yapabildiğine dikkati çeken Kurtulmuş, kendilerinin ise verdikleri bütün vaatleri yerine getireceklerini kaydetti.

Kurtulmuş, esnafın Türkiye'nin çadırının ana direği olduğuna vurgu yaptı.

Burdur Gölü'nün süratle kurumaya başladığını, ancak son yıllarda kurumanın belli seviyede durduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Burdur Gölü'nün mutlaka kurtarılması lazım. Bununla ilgili olarak da Menderes Irmağı'nın bir kolunun inşallah senede 2-3 ay Burdur Gölü'ne akıtılarak gölün kurumasının önüne geçilecek. Bu ülkenin zenginleri arttıkça AK Parti hükumeti olarak bütün bu zenginlikleri Türkiye'nin her yerine yayacağımız gibi Burdur'un zenginliklerine zenginlik, güzelliklerine de güzellik katmaya devam edeceğiz." dedi.

"Cumhur İttifakı'nın ana fikri milli bekayı korumaktır"

Bu seçimde Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerin sandıkta cevaplarını alacaklarına işaret eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"MHP ile Burdur merkezde Cumhur İttifakı yapıyoruz. Cumhur İttifakı'nın ana fikri milli bekayı korumaktır. Milli beka derken Türkiye'nin karşısına çıkan ve ülkeyi bir şekilde tuzak kurarak yolundan çevirmek isteyenlerin hesaplarına karşı dimdik durmayı kastediyoruz. 'Belediye başkanı seçiyoruz ne bekası' diyorlar, ama karşımızdaki ittifakın ana fikrinin ne olduğunu biliyoruz. Birbirine benzemez partiler bir araya gelmiş tek ortak noktaları AK Parti düşsün de nasıl düşerse düşsün. Bu millet 31 Mart'ta Tayyip Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye sahip çıkacak ve Türkiye karşıtlarına haddini bildirecek." diye konuştu.

Katılımcılara HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ve FETÖ'den aranan Ekrem Dumanlı'nın seçimlere yönelik konuştukları videolarını izleten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sezai Temelli, Siirt Eruh'ta vatandaşlara 'Bu ülkenin beka sorunu var mıdır?' diye soruyor. HDP'li kitlede 'var' diyor. Yok demelerini bekliyor. Konuşmasının ahengi bozuluyor. FETÖ şebekesinin Türkiye'deki medya ayağını yürüten kişi ise 'Bir günde FETÖ'cüleri nasıl terörist yaptınız' diyor. Sen o bir günde helikopterleri kaldırarak, tankları çıkartarak, uçaklardan ateş açarak, bombalar yağdırarak 251 kardeşimizi nasıl şehit ettin? Önce bunun hesabını ver. Adama sorarlar. Madem o kadar suçsuzsunuz, o kadar masumsunuz niçin kaçıp emperyalistlerin dizinin dibine gittiniz. Niçin kaçıp Türkiye'den uzaklaştınız. Bir an evvel 'Erdoğan hükumetini gönderin' diyor. Emrin olur. Bu millet sizin bu hayallerinizi bir şekilde boşa çıkartacak ve söylediklerinize itibar etmeyecek. CHP'li Bankoğlu ise 'Biz PKK'lıların da oyunu istiyoruz' diyor. Daha açık ne söylenebilir. Bunun nasıl bir ittifak olduğunu anlatmak için daha ne söylenebilir. CHP'ye, İYİ Parti ve bu ittifakın içerisindeki başka partilere oy vermiş arkadaşlarımıza buradaki videolarda konuşmaları anlatın. Türkiye hayati bir seçime gidiyor. PKK ve FETÖ'nün karşımızdaki ittifaka nasıl destek verdiğini, birisi CHP, birisi HDP milletvekili ve FETÖ'nün basındaki en önemli adamı söylüyor. Önümüzdeki günlerde de 'Sakın ha Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na oy vermeyin' diye sosyal medyadan faaliyetlerini sürdürecekler. Fazla söze hacet yok. İttifakta takke düşmüş, kel görünmüştür. Örtülü olarak yapmaya çalıştıkları bu ittifak ayan beyan ortaya çıkmıştır. Bu ittifakın arkasında 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' diyen hemen hemen herkes vardır. Türkiye'nin bekası, istikrarı, ekonomik büyümesi, daha da gelişmesi için oylarımızı 31 Mart'ta cumhur ittifakı etrafında toplayacağız."

"Katil bir kişi değil. Arkasında bir zihniyet var"

Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic'in müebbet hapse mahkum edilmesi kararına ilişkin de değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Srebrenitsa Soykırımı'nın baş mimarının cezasının Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından onanmasının insanlığın vicdanını rahatlatması bakımından çok önemli bir gelişmedir. Hele hele bu süreçte çok daha önemlidir. Yeni Zelanda'daki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Katil bir kişi değil. Arkasında bir zihniyet var. Katil, 'Türkler Boğazın doğusunda oturabilir' diyor. Emrin olur, müsaade ettin. 'Boğazın batısında oturamazlar. Avrupa'da hayat hakkı vermeyiz' diyor. Önce bu densiz ve arkasındaki bu ahlaksız zihniyetin Haçlı ittifakın sahipleri şunu iyi bilsin. Milletimiz İstanbul'u Fatih'in fetih hakkı olarak almış ve İstanbul kıyamete kadar Müslüman Türk'ün şehri olarak kalacak ve biz burada var olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Avrupa'da Trakya topraklarını kastediyor. Kusura bakma Trakya'da da dün vardık, bugün varız, yarın da var olmaya devam edeceğiz. Karadzic'in yüzbinlerce Müslüman'ı keserken zihin dünyası neyse dün yine Arakan'da Müslümanları kesen zihniyetin anlayışı neyse bugün Yeni Zelanda'daki katil ve arkasındakilerin zihniyeti aynısıdır. Ellerinden gelse dünyanın hiçbir yerinde Müslümanlara hayat hakkı vermezler. Ellerinden gelse Müslümanların öncüsü ve sözcüsü olan Türk milletini yok etmek isterler. Onların karşısında uyanık ve diri olacağız. "

Kurtulmuş, ardından yeni sanayi sitesindeki esnafı ziyaret etti.