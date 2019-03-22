Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin 2019 yılında da uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.
Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı
22.03.2019 - 02:33 | Son Güncelleme: 22.03.2019 - 02:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakanlar Kurulu Kararı ile Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara yönelik karar ve eki cetveller, bu yıl da uygulanmaya devam edilecek..
Etiketler : erdoğan,resmi gazete,
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