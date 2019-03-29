Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, 21 Mart 2019’da yaşanan bot faciasına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ''Musul/IRAK’ta Dicle Nehri üzerinde 21 Mart 2019’da yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak maksadıyla; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 20 kişilik dalgıç ekibi bugün Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir uçakla bölgeye intikal etti.'' denildi.

Musul/IRAK’ta Dicle Nehri üzerinde 21 Mart 2019’da yaşanan bot faciasında kaybolanları arama kurtarma çalışmalarına destek olmak maksadıyla; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 20 kişilik dalgıç ekibi bugün Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir uçakla bölgeye intikal etti.