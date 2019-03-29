Gözaltına alınan Bülent K. emniyetteki işlemlerinin ardından öğleden sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından soruşturma başlatılan Bülent K., Cumhuriyet savcısına ifade verdi, ardından da tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik de şüpheli Bülent K.'nın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
Başörtülülere hakaret eden şahıs tutuklandı
29.03.2019 - 16:30 | Son Güncelleme: 29.03.2019 - 16:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde cep telefonunu kamerasıyla çektiği ve başörtülülere hakaret içerikli sözler sarf ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Bülent K. (42) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : başörtülülere hakaret,atatürk havalimanı,
613577 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/613577.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER