Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri şirketinin askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda hem gündüz hem gece etkin olarak kullanılmak üzere geliştirdiği Songar, otomatik atış stabilizasyonuna sahip ilk milli silahlı drone sistemi olma özelliği taşıyor. Tekli veya çoklu drone sistemiyle eş zamanlı görev yapabilen sistem, hedef bölgenin tespiti, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası hasar tespiti ve gerçek zamanlı görüntü aktarımı gibi kritik birçok görevi icra edebiliyor. İsmini sungur, şahin gibi yırtıcı kuşlardan alan Songar’ın sunduğu imkânlar, “Gökyüzünün en güçlü avcılarından biri sizin kontrolünüzde” sözleriyle tarif ediliyor. Songar Silahlı Drone Sistemi, otomatik makineli tüfek ile teçhiz edilmiş 10 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görev yapabiliyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen sistem, 200 adet 5,56 kalibre 45 mm NATO sınıfı mermi taşıyabiliyor. Özel esnek mermi yolu ve otomatik ateşleme mekanizmasına sahip sistem, 2 bin 800 metre irtifa içinde görev icra edebiliyor. Sistem, özel bir müdahale gerekmeden süratle değiştirilebilen mermi kutusuyla göreve devam edebiliyor. Songar, karakol ve kalekollarda taciz atışına, personel, araç ve konvoyların intikalindeki pusu veya tehditlere karşı havadan yüksek sayıda mermi atımıyla beka artırıcı, gerektiğinde taarruz amaçlı olarak da görev yapabilecek