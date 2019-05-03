Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Ankesörlü telefon hatlarından ardışık arama yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli belirlendi. Şüpheliler, 30 Nisan günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Polisteki sorgularının ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi mahkemece tutuklandı. 1 şüphelinin polisteki sorgusu ise sürüyor.