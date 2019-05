Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da ikamet eden H.Ç.’nin Samsun’da ikamet eden A.T.’ye İstanbul’dan kokain maddesi getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Her iki şahsı Atakum ilçesinde bir otomobilin içinde yakalayan narkotik ekipleri, H.Ç.’nin üzerinde yaptıkları aramada 25,59 gram kokain maddesi ile araç içinde yapılan aramada 6 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan A.T. ve H.Ç., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.Ç., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.T. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.