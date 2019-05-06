Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Akdeniz Diyaloğu’nun 25’inci yıl dönümü vesilesiyle bugün Türkiye’ye geliyor. Akdeniz Diyaloğu toplantısına başkanlık yapacak Stoltenberg’in iki günlük Türkiye ziyareti kapsamında Hatay’a da gitmesi bekleniyor. ABD ile Türkiye’nin yaşadığı F-35 savaş uçağı ve S-400 hava savunma sistemleri anlaşmazlığıyla ilgili daha önce NATO ülkelerinin istediği silahı almakta serbest olduğunu vurgulayan Stoltenberg’in yine benzer mesajları Ankara ziyaretinde de vermesi bekleniyor. Stoltenberg, ziyareti öncesi yaptığı açıklamada “Zorlu güvenlik sınamaları ile karşı karşıya kalınan bu dönemde, NATO müttefikleri Türkiye ile dayanışma içindedir. Türkiye de NATO’ya önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir” dedi.

Türkiye’nin zor bir coğrafyada yer aldığını vurgulayan Stoltenberg “Irak ve Suriye ile sınırdaş olan Türkiye, Orta Doğu’da yaşanan mevcut şiddet ve çalkantının etkilerini en fazla hisseden müttefiktir. Ülkeniz aynı zamanda bir dizi korkunç terör saldırısına da maruz kaldı. Tüm NATO müttefikleri, terörizmin her türüyle kararlı bir şekilde mücadele etme konusunda birlik ve dayanışma içinde hareket ediyor” dedi. Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı ile ilgili de “Askerî teçhizat tedariki konusu, ülkelerin ulusal kararı niteliğindedir ancak müttefik silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliği NATO için operasyon ve misyonların yürütülmesi bakımından temel bir husustur” ifadelerini kullandı.