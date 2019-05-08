Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, merkez üstü Irgat Mahallesi’nde saat 16.57 sıralarında yerin 7.1 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Van’da 3.5 büyüklüğünde deprem
08.05.2019 - 17:14 | Son Güncelleme: 08.05.2019 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın İpekyolu ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Van,deprem,
623040 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/623040.aspx
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