Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimleri yenileme kararı aldığı İstanbul için, siyasi partiler seçim stratejilerini belirlemeye çalışıyor. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı cephesi öncelikle, seçmeni sandığa götürmeyi hedeflerken, bir yandan İstanbul’daki ‘hemşehrilerini’ kazanmak üzerine çalışma yapacak. Siyasi partilerin İstanbul seçmeni üzerine yaptığı profil çalışmasında, en fazla Karadenizli seçmen olduğu belirlendi. 31 Mart’ta AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı 13 binler civarında olduğu için, bu seçimde fazladan her bir oy siyasi partiler açısından ‘Altın’ değerinde sayılacak. Bu nedenle seçmenin desteğini alabilmek için, hem adaylar hem de partilerin kampanyalarında bire bir markaj uygulamasına gidilecek. Öncelikli hedef kararsız, küskün veya 31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmenleri sandığa taşımak olacak. Bunun yanı sıra, 31 Mart’ta rakip partiye oy veren seçmenleri kazanmak için siyasi partiler âdeta seferberlik ilan etmiş durumda.

YAKIN MARKAJA ALINDI

AK Parti’de, Ekrem İmamoğlu’nun Trabzonlu olması sebebiyle, Karadenizli seçmenin desteğini aldığı değerlendirmesi yapılıyor. Bu yüzden AK Parti yönetimi, 23 Haziran sürecinde, STK’lardan başlamak üzere Karadenizli seçmen üzerinde etkisi olacak isimlerle bire bir temasa geçmeyi planlıyor. AK Parti yönetimi ve milletvekilleri de hemşehrilerinin yoğun olduğu yerlerde seçim çalışması yapacak. MHP’de de benzer bir çalışma yürütülüyor. Hemşehrilerinin desteğini alabilmek için İstanbul’da en kalabalık nüfusu oluşturan Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun gibi illerden başlayarak hem milletvekilleri hem teşkilatlar 23 Haziran’a kadar seçim çalışmasına katılacak. İstanbul’da hemşehri dernek ve kahveleri tek tek ziyaret edilecek.

KILIÇDAROĞLU GÖRÜNMEYECEK

CHP yönetimi ise 31 Mart’ta İmamoğlu’nun aldığı oyu korumanın yanı sıra, daha fazla seçmenin desteğini alabilmek için tüm imkânlarını İstanbul için seferber edecek. Her milletvekilli İstanbul’daki hemşehrilerinin yoğun olduğu bölgelere görevlendirilecek. CHP’nin kampanyası 31 Mart’taki stratejiye benzer şekilde yürütülecek. Bu kapsamda, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yine ‘görünür’ olmayacak, kampanyanın taşıyıcısı İmamoğlu olacak.

‘ÜÇÜNCÜ BÖLGE’YE ÖZEL EKİP

İstanbul’da 3. Bölge olarak nitelendirilen seçim çevresinde, yoğun olarak bulunan Kürt nüfus için de her parti özel ekipler kuracak ve buna göre strateji belirlenecek. AK Parti Doğu ve Güneydoğu milletvekillerini İstanbul’daki Kürt seçmen yoğunluğu bulunan yerlerde görevlendirecek. Ayrıca yine Kürt seçmen üzerinde etkili olacak kanaat önderleri, hemşehri dernekleri ve STK’larla bir araya gelinecek. İstanbul’da üç milyona yakın Kürt kökenli seçmen olduğu belirtiliyor. İstanbul’un üçüncü bölgesinde, 70 bin civarında Diyarbakırlı, 80 bin civarında Vanlı, 70 binin üzerinde Siirtli ve 50 bine yakın Ağrılı seçmen bulunuyor.

ÜÇ BÖLGE 39 İLÇE

Otuz dokuz ilçesiyle nüfusu bir hayli kalabalık olan İstanbul, üç bölgeye ayrılmış vaziyette... Dağılım şöyle:

İstanbul 1. Bölge: Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.

İstanbul 2. Bölge: Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İstanbul 3. Bölge: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Göngören, Küçükçekmece, Silivri

NÜFUS PROFİLİ

İstanbul’da en fazla Karadeniz Bölgesi’nden nüfus bulunuyor. Doğum yeri Karadeniz illerinden olan nüfusun 5 milyona yaklaştığı belirtiliyor. İl bazında ise İstanbul’da 750 binin üzerinde nüfusla Sivaslılar ilk sırada geliyor. Sivas’ın ardından, İstanbul’da 559 bin Kastamonulu; 520 bin Ordulu, 493 bin Giresunlu, 475 bin Tokatlı, 427 bin Samsunlu, 416 bin Erzurumlu, 411 bin Trabzonlu, 410 bin Malatyalı ve 376 bin de Sinoplu nüfus bulunuyor.

‘HEMŞEHRİ SEÇMEN’ DAĞILIMI

Seçmen dağılımı açısından da il bazında Sivaslılar ağırlıkta görünüyor. Toplam seçmen açısından bakıldığında ise Karadenizli seçmen ilk sırada yer alıyor. İstanbul genelinde Sivaslı seçmenlerin sayısı 550 binin üzerinde olurken, Karadeniz illerini temsil eden seçmen sayısı ise 3 milyonu aşıyor. Karadeniz illeri arasında seçmen sayısı açısından Kastamonu ilk sırada yer alıyor. 400 binin üzerinde Kastamonulu seçmenin bulunduğu İstanbul’da, 370 bin Ordulu, 365 bin Giresunlu, 227 bin Rizeli, 300 bin civarında Trabzonlu, 230 binin üzerinde Tokatlı, 260 binin üzerinde Sinoplu, 300 binin üzerinde Samsunlu, 90 bine yakın Bayburtlu, 125 binin üzerinde Çorumlu, 130 bine yakın Amasyalı ve 100 binin üzerinde Gümüşhaneli seçmen kayıtlı. Doğu bölgesi illerinden Malatyalı seçmen sayısının 300 bin civarında olduğu belirtilirken, Binali Yıldırım’ın hemşehrisi Erzincanlı seçmen sayısı ise 120 bine yakın. İstanbul’da 280 bin civarında Erzurumlu, 200 binin üzerinde de Karslı seçmen bulunuyor.