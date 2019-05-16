Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bölücü terör örgütü başta olmak üzere, bu milletin birliğine, beraberliğine, canından aziz bildiği değerlerine kasteden katil sürülerinden, döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sorduk, sormaya da devam edeceğiz.

Kesintisiz operasyon politikamız sonrası terör örgütünde önemli gerilemeler yaşandı.

Sadece son 2,5 yıl içerisinde 16'sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik.

Suriye'deki DEAŞ ve bölücü unsurlara çok büyük darbeler indirdik.

TÜRKİYE'NİN OPERASYONLARI SONRASI EVİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI 320 BİNE ULAŞTI

Suriye'deki savaştan kaçıp ülkemize sığınan 3.6 milyon mülteciden 320 bini, mücadelemiz sayesinde tekrar vatanlarına dönme imkanı buldu.

Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Vatan hainlerine huzur vermeyeceğiz.

Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara inat, millet olarak birbirimize daha sıkı kenetlendi.

Hiç kimse Türk milletine bir daha geçmişteki acıları yaşatamayacaktır.

82 milyon kardeşliğine sürece Türkiye'ye yönelik saldırılar hezimete uğrayacaktır.

Seçim öncesinde yalan yanlış haberlerle insanların sinir uçlarıyla oynandığını görüyoruz. Bu hassas süreçte bizlere düşen, milletin emanetine sahip çıkmaktır.

Şunu bilin ki Türkiye'yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim.

Ayrıntılar geliyor...