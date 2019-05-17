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Feridun Sinirlioğlu: İdlib'de bir felaket riskiyle karşı karşıyayız
17.05.2019 - 19:07 | Son Güncelleme: 17.05.2019 - 19:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: İdlib'de bir felaket riskiyle karşı karşıyayız. Rejimin son saldırıları yüz binlerce kişiyi yerinden edebilir ve bu durum Türkiye, Avrupa ve ötesi için insani ve güvenlik riski teşkil ediyor
Kaynak: AA
Etiketler : Feridun Sinirlioğlu,
625281 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/625281.aspx
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