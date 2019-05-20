Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Millî Mücadelenin ilk adımı olarak anılan Mustafa Kemal’in Bandırma vapuru ile Samsun’a çıkışının 100’üncü yıl dönümü tüm yurtta kutlanmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı himayesinden gerçekleştirilen 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında Samsun’dan başlayan etkinlikler millî kongrelerin yapıldığı illerde de düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülecek etkinliklerin bazılarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

AMASYA’DAN ERZURUM’A

Samsun’dan sonra, Havza Genelgesinin yıl dönümü olan 29 Mayıs’ta ve Amasya Genelgesi’nin yıl dönümü olan 22 Haziran’da çeşitli etkinlikler yapılacak. Erzurum Kongresi’nin 100’üncü yıl dönümü olan 23 Temmuz -7 Ağustos tarihlerinde ise Erzurum’da geniş katılımlı programlarlar düzenlenecek. Erzurum’un ardından 100’üncü yıl kutlamalarının yeni adresi Sivas olacak. Sivas Kongresinin yıl dönümü olan 4-11 Eylül tarihleri arasında kentte 111 etkinlik gerçekleştirilecek.

2020’YE KADAR DEVAM

Millî mücadelenin 100’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında son etkinlik ise 27 Aralık’ta başkent Ankara’da düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde yapılacak etkinlikler, 23 Nisan 2020’ye kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca 26 Ağustos’ta yapılacak Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü kutlamalarına da katılması planlanıyor.