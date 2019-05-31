Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamuoyunda “Komünist Başkan” olarak anılan Maçoğlu’nun kayyum tarafından Tuncelililerin hizmetine sunulan Munzur Çayı kıyısındaki Mameki Parkı’nda bulunan şehit babası, gazi derneği ve engelliye verilen üç büfenin işletmesini iptal ettirdiği belirtildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Maçoğlu’nun zabıta aracılığıyla işletmelere keyfi uygulamalar yaptığı bildirildi. Bilgilerine başvurulan yedi zabıtadan birinin FETÖ/PDY kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilerek gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada “Özellikle son zamanlarda âdeta huzur şehri olarak anılan Tunceli’de, belediyenin yöreye faydası olan işletmeye destek vermesi yerine bir aydır işletmeye baskı uygulamasının anlaşılır yanı yoktur” denildi.