Kamuoyunda “Komünist Başkan” olarak anılan Maçoğlu’nun kayyum tarafından Tuncelililerin hizmetine sunulan Munzur Çayı kıyısındaki Mameki Parkı’nda bulunan şehit babası, gazi derneği ve engelliye verilen üç büfenin işletmesini iptal ettirdiği belirtildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Maçoğlu’nun zabıta aracılığıyla işletmelere keyfi uygulamalar yaptığı bildirildi. Bilgilerine başvurulan yedi zabıtadan birinin FETÖ/PDY kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilerek gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada “Özellikle son zamanlarda âdeta huzur şehri olarak anılan Tunceli’de, belediyenin yöreye faydası olan işletmeye destek vermesi yerine bir aydır işletmeye baskı uygulamasının anlaşılır yanı yoktur” denildi.
Şehit babasının büfesini elinden aldı
31.05.2019 - 07:15 | Son Güncelleme: 31.05.2019 - 07:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“Dersim” kararı ve belediye personeline “mobbing” uyguladığı için tepki toplayan Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, şimdi de şehit ailelerini hedef aldı.
Etiketler : Mehmet Maçoğlu,
628405 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/628405.aspx
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