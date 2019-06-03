Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 Elemeleri kapsamında deplasmanda A Milli Takım ile karşılaşacak olan Fransa'da Kylian Mbappe sevenlerini korkuttu. Fransa Milli Takımı'nın Bolivya ile oynadığı hazırlık maçına ilk 11'de sahaya çıkan Mbappe, ikinci yarıya çıkmadı ve yıldız futbolcunun yerine Wissam Ben Yedder oyuna girdi.

Devre arasında TMC mikrofonlarına Mbappe'nin sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Fransa Teknik Direktör Didier Deschamps, ''Kötü bir durum olmasa bile risk almamalıyız'' şeklinde konuştu. Sol bileğinden sakatlık geçiren Kylian Mbappe'nin A Milli Takım'a karşı oynayıp oynamayacağı bilinmiyor. A Milli Takım, Fransa'yı 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da konuk edecek.