Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerinin yanı sıra dört komando tugayının katıldığı harekât kapsamında, insansız hava araçları (İHA) ile belirlenen terör hedefleri, obüsler, uçaklar ve yerli üretim ATAK taarruz helikopterleriyle tek tek imha ediliyor. Harekâtta öldürülen PKK’lı sayısı 28’e çıktı. Sözde liderlerin kullandığı 6 odalı 500 metrelik bir mağara da ATAK helikopteriyle kullanılamaz hâle getirildi. Harekât kapsamında sınır hattındaki Hakkâri’nin Derecik ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde ise beş terörist etkisiz hâle getirildi.

MAYIS'TA 141 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, mayıs ayındaki terör operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde geçtiğimiz ay kırsal alanda 6’sı büyük, 47’si orta çaplı olmak üzere 11 bin 971 kırsal operasyon, şehirlerde bin 756 operasyon yapıldığını ifade eden Çataklı, şunları kaydetti:

Mayıs ayındaki operasyonlarda, aralarında İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi’nde mavi kategoride aranan üç, turuncu kategoride aranan dört, gri kategoride aranan dokuz teröristin de bulunduğu 141 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bu dönemde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 645 şüpheli gözaltına alınmış, 482 kişi tutuklanmıştır. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında mayıs ayında gerçekleştirilen 10 bin 475 operasyonda 14 bin 866 kişi gözaltına alınmış, bin 577 kişi tutuklanmıştır.

KAYITLI SURİYELİ SAYISI 3 MİLYON 610 BİN KİŞİ

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı günümüz itibarıyla 330 bin 991’e ulaşmıştır. Bugün itibarıyla kayıt altına alınan Suriyeli sayısı Türkiye’de 3 milyon 610 bin 398 kişidir. Ramazan Bayramı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen her iki operasyonda yakalanan örgüt mensubu sayısı 38’e ulaştı.