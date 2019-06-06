Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43 oldu. Ayrıca Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist de gerçekleştirilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.