Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43 oldu. Ayrıca Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist de gerçekleştirilen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekâtı'nda 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
06.06.2019 - 09:01 | Son Güncelleme: 06.06.2019 - 09:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı'nda 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 43'e yükseldi.
Etiketler : pençe,operasyon,
629481 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/629481.aspx
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