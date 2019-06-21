Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay’daki eylemlerle ilgili aralarında sözde “Yurtta Sulh Konseyi” üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik tarafından açıklanan hükme göre, sanıklardan Akın Öztürk, Ahmet Özçetin, Ali Osman Gürcan, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Erhan Caha, Fırat Alakuş, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Ömer Faruk Harmancık, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Orhan Yıkılkan, Sinan Sürer, Muhsin Kutsi Barış ve Osman Kılıç, “anayasayı ihlal” suçundan bir, şehit olan 139 kişi dolayısıyla 139’ar kere Osman Kılıç dışındaki sanıklar “Cumhurbaşkanı’na suikast” suçundan da birer defa ağırlaştırılmış müebbete mahkûm edildi. Böylece Kılıç 140, diğer 17 sanığın hepsi 141 defa ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Sanıklardan 128’i ağırlaştırılmış, 23’ü de müebbet hapis cezası aldı. Beş sanık “darbeye teşebbüse yardımdan” ve 24 sanık “örgüt üyeliğinden” mahkûm oldu.

Mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu firari 13 sanığın dosyasının tefrik edilmesini kararlaştırdı. Davada ayrıca, 33 sanık beraat etti.

YAVERLERE MÜEEBBET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimini yöneten eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müşterek Hedef Analiz Yönetim Başkanı Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’e 137 defa ağırlaştırılmış müebbet ve 540 yıl hapis cezası verildi.

Sözde “Yurtta Sulh Konseyi” üyeleri eski albaylar Ramazan Gözel ve Doğan Öztürk: On birer kere ağırlaştırılmış müebbet ve 442 yıl hapse çarptırılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişimini planlayan ekibin içerisinde yer alan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Ali Yazıcı, Hulûsi Akar’ın yaveri olan eski Yarbay Levent Türkkan, TRT’ye baskın emrini veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış, zırhlı birliklerden tankların çıkması emrini veren eski Kara kuvvetleri Komutanlığı’nda Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker ile FETÖ’nün firari imamı Adil Öksüz’le birlikte darbe girişiminin planlayıcılarından olan davanın sivil sanığı Birol Kurubaş da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

DAVA sonrası arbede çıktı

Bu arada Genelkurmay çatı davası duruşması sonrasında polis ile şehit ve gazi yakınları arasında arbede çıktı. Polis havaya ateş açtı.