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Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında karar
21.06.2019 - 11:53 | Son Güncelleme: 21.06.2019 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, eski Deniz Hava Üs Komutanı tuğamiral Tezcan Kızılelma, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Etiketler : Donanma Komutanlığı,darbe girişimi,
632233 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/632233.aspx
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