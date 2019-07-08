Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed (Diyar Ghareeb Mohammed), Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Alınan bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından tamamen yerli ve millî imkânlarla tamamlanan ortak operasyon, 27 Haziran Perşembe günü Kandil’in Kortek Virajları bölgesinde gerçekleştirildi. Operasyonda PKK/KCK’nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hâle getirildi. Operasyon, PKK’nın sözde ana karargâhının bulunduğu Kandil’de ilk defa üst düzey bir PKK’lının etkisiz hâle getirilmesiyle dikkati çekti. “Halmat Diyar” kod adlı, 1973 Irak Süleymaniye doğumlu Diyar Garip Muhammed, 1992’de katıldığı terör örgütü PKK/KCK’nın sözde başkanlık konseyinin yedi üyesinden biriydi. Sözde “başkanlık konseyinin” örgütteki görev ve yetkilerinin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın cezaevinde olmasından dolayı fiilî manada daha da arttığı belirtiliyor.

Bu arada, dün Şırnak Gabar Dağı kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda iki terörist etkisiz hâle getirildi. Hainlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan, sözde Gabar beşli yürütmede görevli “Çektar” kod adlı M. Şirin Arslan olduğu tespit edildi.